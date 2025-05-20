Житель Приморского края осуждён за мошенничество с продажей несуществующего автомобиля

В дежурную часть МО МВД России «Дальнереченский» обратилась женщина, ставшая жертвой автора мошеннической схемы при покупке автомобиля через Интернет.
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