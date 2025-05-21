SEC обвиняет руководителей Unicoin в мошенничестве на сумму $100 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила компании Unicoin и трем ее руководителям обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с размещением акций на сумму 100 миллион долларов в Нью-Йорке 21 мая 2025 года.