SEC обвиняет руководителей Unicoin в мошенничестве на сумму $100 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила компании Unicoin и трем ее руководителям обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с размещением акций на сумму 100 миллион долларов в Нью-Йорке 21 мая 2025 года.
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