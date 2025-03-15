На карьере в Карелии сгорел бульдозер

За сутки в Карелии произошло два пожара. За последние 24 часа сотрудники МЧС Карелии дважды выезжали на тушение пожаров в разных районах республики, а также помогали ликвидировать последствия ДТП на дороге рядом с Петрозаводском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии