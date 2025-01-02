Грищук назвал позором решение ФИДЕ о двойном чемпионстве

Решение Международной федерации шахмат (ФИДЕ) о присуждении двух золотых медалей на чемпионате мира по блицу является позорным, заявил российский гроссмейстер Александр Грищук 2 января в интервью «Советскому Спорту».
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