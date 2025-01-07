Бывший военком Озерска в Челябинской области скончался от полученных на СВО ран

Ранее военком Владимир Пичугин был осужден за получение взяток в крупном размере.Бывший военком Озерска Владимир Пичугин, ранее осужденный за получение взяток в крупном размере, скончался от полученных на СВО ран.
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