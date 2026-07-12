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Аргументы недели

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В Финском заливе прошла парусная регата, посвященная 250-летию адмирала Рикорда

В Финском заливе прошла парусная регата, посвященная 250-летию адмирала Рикорда

В акватории Финского залива в рамках межрегионального проекта «Россия на Балтике 2026» состоялась парусная регата, посвященная 250-летию со дня рождения адмирала Петра Ивановича Рикорда — знаменитого флотоводца, дипломата, защитника Кронштадта и одного из основателей Русского географического общества.

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