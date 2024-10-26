Компания «Пластик Лоджик», которая была учреждена «Роснано» в 2010 году, похитила более 13 млрд руб.
Чубайс опять не виноват
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Рафик не чём не виноват.
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10 час.
Иван Щукин
Видно есть ещё чего воровать раз Володин просит вернуть Чубайса в Россию! Не зря говорят что "талант" не пропьёшь, а у Чубайса огромный талант как воровать и куда "вкладывать" эти бюджетные деньги!
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8 час.
Александр Рожков
Как дурили вас, дарагия таварыщчи, так и дурить будуть. Вот...
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1 час.
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