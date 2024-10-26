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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

Чубайс опять не виноват

Чубайс опять не виноват

Компания «Пластик Лоджик», которая была учреждена «Роснано» в 2010 году, похитила более 13 млрд руб.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Рафик не чём не виноват.
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10 час.
Иван Щукин
Видно есть ещё чего воровать раз Володин просит вернуть Чубайса в Россию! Не зря говорят что &quot;талант&quot; не пропьёшь, а у Чубайса огромный талант как воровать и куда &quot;вкладывать&quot; эти  бюджетные деньги!
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8 час.
Александр Рожков
Как дурили вас, дарагия таварыщчи, так и дурить будуть. Вот...
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1 час.

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