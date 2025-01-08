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Мировое обозрение

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Зеленский готов идти на второй срок, если не будет баллотироваться Залужный

Зеленский готов идти на второй срок, если не будет баллотироваться Залужный

Офис президента Украины требует от экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который является главным конкурентом Владимира Зеленского, не выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, чтобы дать возможность переизбираться Зеленскому.

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