Зеленский готов идти на второй срок, если не будет баллотироваться Залужный

Офис президента Украины требует от экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который является главным конкурентом Владимира Зеленского, не выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, чтобы дать возможность переизбираться Зеленскому.
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