Сегодня я хочу рассказать вам о подвиге танкистов под командованием гвардии лейтенанта Александра Сергеевича Кудрявцева в бою за мост, ставший на некоторое время непреодолимым препятствием для бойцов Красной Армии.
Популярные статьи
- Понимая, что Китайская империя не успокоится, пока не изгонит их из своего тыла, Онуфрий Степанов и казацкий отряд принялись усиленно готовиться к встрече «дорогих гостей»
- То, что сегодня нами воспринимается, как отходы человеческой жизнедеятельности, в старину было ценным ресурсом
- Во время штурма Вены советский танкист совершил подвиг, попытавшись расчистить пехоте путь на своем танке
Свежие комментарии