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Во время штурма Вены советский танкист совершил подвиг, попытавшись расчистить пехоте путь на своем танке

Во время штурма Вены советский танкист совершил подвиг, попытавшись расчистить пехоте путь на своем танке

﻿﻿Сегодня я хочу рассказать вам о подвиге танкистов под командованием гвардии лейтенанта Александра Сергеевича Кудрявцева в бою за мост, ставший на некоторое время непреодолимым препятствием для бойцов Красной Армии.

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