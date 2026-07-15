Девочки отдельно, мальчики отдельно? Минпрос предлагает всем в третий раз наступить на грабли

Андрей Михайлов

какое-то шараханье из стороны в сторону... если цель - семья и рождаемость, то это вообще про другое. раздельное обучение здесь мертвому припарка. если про психоэтику, то возможно да. но тогда достаточно просто вливать в мж понимание раздельно, отдельными урочными часами. м-да, кажется минпрос по уровню уже не про "министерство просвещения", а что-то типа "просто министерство". что касается "проекта "рождаемость" или "проекта "семья", что не одно и то же, то я бы напомнил про эксперимент "вселенная-25". впрочем, это не единственная причина коллапса демографии, хотя и корневая