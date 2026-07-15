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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Девочки отдельно, мальчики отдельно? Минпрос предлагает всем в третий раз наступить на грабли

Девочки отдельно, мальчики отдельно? Минпрос предлагает всем в третий раз наступить на грабли

Девочки отдельно, мальчики отдельно? Минпрос предлагает всем в третий раз наступить на грабли В школах вновь предлагают ввести раздельное обучение Полина Носова Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Наталия Козьякова Сергей Толкачев Раздельное обучение для мальчиков и девочек продолжает волновать российское общество.

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Комментарии
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Андрей Михайлов
какое-то шараханье из стороны в сторону...  если цель - семья и рождаемость, то это вообще про другое. раздельное обучение здесь мертвому припарка. если про психоэтику, то возможно да. но тогда достаточно просто вливать в мж понимание раздельно, отдельными урочными часами. м-да, кажется минпрос по уровню уже не про &quot;министерство просвещения&quot;, а что-то типа &quot;просто министерство&quot;. что касается &quot;проекта &quot;рождаемость&quot; или &quot;проекта &quot;семья&quot;, что не одно и то же, то я бы напомнил про эксперимент &quot;вселенная-25&quot;. впрочем, это не единственная причина коллапса демографии, хотя и корневая
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Это лоббирование идей запада по уменьшению количества населения
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4 н.
Владимир Петров
А так оно типа увеличилось...
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4 н.