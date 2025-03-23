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Царьград

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Журналист Латышев: Китаю выгодно продолжение СВО для подготовки операции против Тайваня

Журналист Латышев: Китаю выгодно продолжение СВО для подготовки операции против Тайваня

Эксперт международник считает, что Пекин не заинтересован в быстром завершении СВО на Украине.Китай не стремится к завершению конфликта на Украине, поскольку это позволяет ему выигрывать время для подготовки возможных действий против Тайваня.

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