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В зоне СВО работают огнемётные системы «ТОС-2» с «невидимым» покрытием

В зоне СВО работают огнемётные системы «ТОС-2» с «невидимым» покрытием

В холдинге «Росэлектроника», входящем в «Ростех», заявили, что огнемётные системы «ТОС-2», известные ещё как «тосочка», с особым маскировочным покрытием уже активно показывают свою эффективность в зоне СВО.

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