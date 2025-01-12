Мы предполагаем что от блокировки youtube и меседжеров пострадают те у кого ДЦП, аутизм, Синдром Дауна и прочие инвалиды и их родственники.

Оглавление Что такое социальная реабилитация и инклюзия. Определение термина социальная реабилитация Определение термина инклюзия Показать ещё В России Роскомнадзор активно закрывает интернет-ресурсы, которые предоставляют каждому возможность делиться своим мнением, находить собеседников и демонстрировать свои интересы.