Мы предполагаем что от блокировки youtube и меседжеров пострадают те у кого ДЦП, аутизм, Синдром Дауна и прочие инвалиды и их родственники.

Оглавление Что такое социальная реабилитация и инклюзия. Определение термина социальная реабилитация Определение термина инклюзия Показать ещё В России Роскомнадзор активно закрывает интернет-ресурсы, которые предоставляют каждому возможность делиться своим мнением, находить собеседников и демонстрировать свои интересы.
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