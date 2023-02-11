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«Это опасно очень», – врач сообщил, что Бедросу Киркорову может потребоваться пересадка сердца

«Это опасно очень», – врач сообщил, что Бедросу Киркорову может потребоваться пересадка сердца

Врач-терапевт сообщил, что Киркорову, возможно, предстоит тяжелейшая операция. Юрий Серебрянский не исключает, что артисту могут сделать даже пересадку сердца.

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