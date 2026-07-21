России пора избавиться от иллюзии, что она воюет с коллективным Западом. Об этом бывший разведчик, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил в интервью депутату Госдумы РФ Михаилу Делягину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».