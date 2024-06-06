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Путин напомнил о статусе Курил и вызвал негодование в Японии

Путин напомнил о статусе Курил и вызвал негодование в Японии

В Токио назвали заявления лидера РФ неприемлемыми. Курильские острова — это российская территория. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Виталий Сорокин
Что Японцы хотят решать? Всё уже ясно!
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