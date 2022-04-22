Президент биржи: СПбМТСБ не видит проблем спроса и предложения по топливу

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) не видит проблем со спросом и предложением нефтепродуктов на биржевых торгах, однако про тенденции продаж топлива в мае говорить еще рано, считает президент биржи Алексей Рыбников.