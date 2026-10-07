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Царьград

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Газовики запретили подключение вытяжек к общим вентиляциям

Газовики запретили подключение вытяжек к общим вентиляциям

Газовики предупредили, что подключение кухонных вытяжек с принудительной вентиляцией к общедомовым каналам запрещено строительными нормами из-за риска скопления угарного газа.

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