Не только яйца: 5 продуктов, которые резко дорожали за последние несколько лет

Вспоминаем, как и почему скакали цены на разные продукты. фото: maximonline.ruГречка — 2019–2020 годы Гречка помимо своих полезных свойств известна еще и тем, что цена на нее растет от любого события в мире, даже самого незначительного.
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