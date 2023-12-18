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Не только яйца: 5 продуктов, которые резко дорожали за последние несколько лет

Не только яйца: 5 продуктов, которые резко дорожали за последние несколько лет

Вспоминаем, как и почему скакали цены на разные продукты. фото: maximonline.ruГречка — 2019–2020 годы Гречка помимо своих полезных свойств известна еще и тем, что цена на нее растет от любого события в мире, даже самого незначительного.

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Комментарии
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СП
Сергей Петраков
&quot;Коль пироги начнёт печи сапожник а сапоги тачать пирожник&quot;.  Это про главу Минсельхоза. Лучше бы  в Куршавеле по-тихому зависал!
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1 д.
Ингерман Ланская
тупорылому пиплу надо время от времени давать повод поскакать, поистерить т.е. выпустить накопившиеся газы...
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16 час.

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