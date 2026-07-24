Барнаульский ТРЦ "Весна" заводит в комплекс два новых ресторана и развлечения

ТРЦ "Весна" в Барнауле анонсирует смену арендаторов. На площадку заходят два новых ресторана, также ведутся переговоры с крупным арендатором с рынка развлечений, рассказал управляющий ТРЦ Александр Щепинов.
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