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Газета.ру

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Дмитриев: рынком нефти, упавшим на 8% после сокращения поставок, манипулируют

Дмитриев: рынком нефти, упавшим на 8% после сокращения поставок, манипулируют

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал нетипичное поведение нефтяного рынка.

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