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ФСБ раскрыла агентов разведки Украины, планировавших теракты против главы Крыма Аксенова и спикера парламента Константинова

ФСБ раскрыла агентов разведки Украины, планировавших теракты против главы Крыма Аксенова и спикера парламента Константинова

Федеральная служба безопасности раскрыла агентов украинской военной разведки, планировавших террористические акты против руководителя Республики Крым Алексея Аксенова и председателя регионального парламента Владимира Константинова.

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