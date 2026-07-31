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«Сделал круглые глаза»: Зеленский услышал неприятные новости на встрече с Туском – укро-дипломат

«Сделал круглые глаза»: Зеленский услышал неприятные новости на встрече с Туском – укро-дипломат

Проектов совместных с Украиной разработок противоракет к системам «Пэтриот» не существует. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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