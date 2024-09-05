Песков назвал сотрудничество РФ и Монголии основанным на глубоких исторических корнях

Отношения России и Монголии зиждутся на очень глубоких исторических корнях. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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