Ямальчанка набрала кредитов на 2,2 млн и все отдала мошенникам

Еще одна жительница Ямала стала жертвой телефонных мошенников. 20 июня 2024 года в дежурную часть ОМВД России «Шурышкарское» обратилась жительница села Лопхари с заявлением о том, что мошенники забрали у нее деньги.
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