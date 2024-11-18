Нарколанды Европы: ни шагу назад

Сумасшествие вполне может быть добровольным. Даже на уровне целых государств и их объединений мы можем наблюдать, как эффективно оно подавляет сопротивление здравого смысла и доводит до абсурда идею или намерение, уничтожающие их самих.
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