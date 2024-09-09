Несмотря на публичные обещания, которые дала администрация Петроградского района, о приостановке платы за ЖКУ, жители обрушившегося дома на Большой Зелениной получили квитанции за август.
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Несмотря на публичные обещания, которые дала администрация Петроградского района, о приостановке платы за ЖКУ, жители обрушившегося дома на Большой Зелениной получили квитанции за август.