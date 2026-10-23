46-летний владелец заметил свою машину из окна, выбежал на улицу и вытащил незнакомца из-за руля. Угонщик сбежал, а автомобиль врезался в столб.
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