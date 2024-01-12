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Политический вестник

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На пути к Третьей мировой. США системно организовывают вселенский хаос

На пути к Третьей мировой. США системно организовывают вселенский хаос

Как и прогнозировали многие специалисты, после войны Израиля с движением ХАМАС вторая точка нестабильности и турбулентности, ставящих планету на грань Третьей мировой войны, разрослась на Ближнем Востоке – в Йемене.

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