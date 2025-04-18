New York Times: в США не поднимают вопрос новых пакетов военной помощи Украине

Политика как она есть

В США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные бывшим президентом Штатов Джо Байденом, сообщает The New York Times.