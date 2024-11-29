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КРЫМ ДОМА

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«Мы вас предупреждали, но вы сделали свой выбор»: в России рассказали о зеркальном ответе на эскалацию Запада

«Мы вас предупреждали, но вы сделали свой выбор»: в России рассказали о зеркальном ответе на эскалацию Запада

Дмитрий Полянский GLOBAL LOOK PRESS 52,3 тыс прочтений 3 дня назад Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ обязательно даст самый решительный и зеркальный ответ на каждый из витков эскалации, который может последовать со стороны недружественных государств Запада.

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