Дмитрий Полянский GLOBAL LOOK PRESS 52,3 тыс прочтений 3 дня назад Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ обязательно даст самый решительный и зеркальный ответ на каждый из витков эскалации, который может последовать со стороны недружественных государств Запада.