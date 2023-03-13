Глава ЧВК "Вагнер" доложил об обстановке в Бахмуте: "Обстановка тяжёлая, идем вперёд"

Основатель русской частной военной компании признался, что бои за город продолжаются, поскольку ВСУ перебрасывают новые силыПресс-служба русского предпринимателя Евгения Пригожина опубликовала его аудиокомментарии по поводу обстановки в Бахмуте.
Основатель русской частной военной компании признался, что бои за город продолжаются, поскольку ВСУ перебрасывают новые силыПресс-служба русского предпринимателя Евгения Пригожина опубликовала его аудиокомментарии по поводу обстановки в Бахмуте.
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