Царьград

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Глава ЧВК "Вагнер" доложил об обстановке в Бахмуте: "Обстановка тяжёлая, идем вперёд"

Глава ЧВК "Вагнер" доложил об обстановке в Бахмуте: "Обстановка тяжёлая, идем вперёд"

Основатель русской частной военной компании признался, что бои за город продолжаются, поскольку ВСУ перебрасывают новые силыПресс-служба русского предпринимателя Евгения Пригожина опубликовала его аудиокомментарии по поводу обстановки в Бахмуте.

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