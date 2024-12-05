Легкоатлеты из Бабушкинского взяли по два «золота» и «серебра» на престижном турнире

Сборная команда Московского суворовского военного училища по легкой атлетике под руководством преподавателя физической культуры Семена Зырянова и педагога дополнительного образования Павла Смолянского успешно выступила на Первенстве ГБУ ДО МКСШОР «Север».
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