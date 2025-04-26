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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов о Ливо: «Нет никакого конфликта. У Джоша повреждение, которое не позволяет ему играть»

Нападающий «Салавата Юлаева» пропустил шестой и седьмой матчи серии второго раунда Кубка Гагарина против «Спартака».

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