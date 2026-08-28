Театр абсурда
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Театр абсурда

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Операция Зеленского «Дырявое небо» прошла успешно: Тотальная беспомощность укро-ПВО ускорила секретную миссию главы ЦРУ

Операция Зеленского «Дырявое небо» прошла успешно: Тотальная беспомощность укро-ПВО ускорила секретную миссию главы ЦРУ

Операция Зеленского «Дырявое небо» прошла успешно: Тотальная беспомощность укро-ПВО ускорила секретную миссию главы ЦРУ Почему ослабление Повiтряних сил заставило Вашингтон срочно лететь на переговоры с Кремлем Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС По данным ВВСУ, «титаны неба» из 162 БПЛА, обнаруженных в небе «неньки», сбили/перехватили 134, в результате чего, как признают сами Повiтрянi сили, были прилеты по объектам в 21 локации.

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