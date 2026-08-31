Валя Карнавал задолжала налоговой 260 тысяч рублей

Певица и блогерша Валя Карнавал должна налоговой почти 260 тысяч рублей из-за деятельности как ИП. Подробности, включая причины и сроки погашения долга, неизвестны.
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