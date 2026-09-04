Посольство: Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября

Авиакомпания Air Tanzania возобновит регулярные рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 7 сентября 2026 года.
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