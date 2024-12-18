Одному из пассажиров поезда под Мурманском отрезало ногу

В результате аварии на железнодорожной линии под Мурманском одному из пассажиров отрезало ногу. По предварительной информации, машинист грузового поезда был не на месте во время аварии, так как занимался ремонтом излома.
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