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Аргументы и Факты

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Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Причиной повышенного интереса к сделке по добыче редкоземельных металлов стало стремление новой администрации США вернуть вложения, сделанные ранее в Украину, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Однако Россия не заставляла США при Байдене тратить деньги на Украину, вложения против нас могут быть не прибыльны
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