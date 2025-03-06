Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Причиной повышенного интереса к сделке по добыче редкоземельных металлов стало стремление новой администрации США вернуть вложения, сделанные ранее в Украину, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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