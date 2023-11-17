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США грозят ядерным ударом по Москве и Петербургу «новой бомбой»

США грозят ядерным ударом по Москве и Петербургу «новой бомбой»

Нас готовятся убивать Как сообщил на минувшей неделе американский еженедельник Newsweek, ядерная бомба, которую США планируют разработать, способна сравнять с землей центр Москвы и убить более 300 000 из 13 миллионов ее жителей.

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