И привычно зиганулВоенный преступник, доказано виновный в гибели сотен тысяч людей, Борис Джонсонюк вылез из помойки истории, где он в последнее время обретался, и прохрюкал «Всем очевидно, что Навального убил Путин».
Злые русские и правдивые британцы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
15 час.
Aнатолий Райков
Наполеон однажды вторгся в Россию освободить крестьян,от чего?И не мог понять почему крестьяне разгромили французскую армию и погнали их обратно.С нАглией можно поступить по другому.На острове можно собрать всех дерьмократов России,туда же,можно отправить хапуг и воров ЕР.Ну а потом их всех смыть ПОСЕЙДОНОМ.На слуху только и вертится,нАглия,США,Хохлоина,иСраиль,НАТО.
Ответить
15 час.
Светлана Рыбчинская
Тоже мечтаю ,чтобы "бог" уничтожил этот остров🙏
Ответить
14 час.
Свежие комментарии