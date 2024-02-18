СССР-Россия
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СССР-Россия

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 Злые русские и правдивые британцы

 Злые русские и правдивые британцы

И привычно зиганулВоенный преступник, доказано виновный в гибели сотен тысяч людей, Борис Джонсонюк вылез из помойки истории, где он в последнее время обретался, и прохрюкал «Всем очевидно, что Навального убил Путин».

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Комментарии
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Юрий анин
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15 час.
Aнатолий Райков
Наполеон однажды вторгся в Россию освободить крестьян,от чего?И не мог понять почему крестьяне разгромили французскую армию и погнали их обратно.С нАглией можно поступить по другому.На острове можно собрать всех дерьмократов России,туда же,можно отправить хапуг и воров ЕР.Ну а потом их всех смыть ПОСЕЙДОНОМ.На слуху только и вертится,нАглия,США,Хохлоина,иСраиль,НАТО.
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15 час.
Светлана Рыбчинская
Тоже мечтаю ,чтобы &quot;бог&quot; уничтожил этот остров🙏
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14 час.

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