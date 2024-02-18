 Злые русские и правдивые британцы

Aнатолий Райков

Наполеон однажды вторгся в Россию освободить крестьян,от чего?И не мог понять почему крестьяне разгромили французскую армию и погнали их обратно.С нАглией можно поступить по другому.На острове можно собрать всех дерьмократов России,туда же,можно отправить хапуг и воров ЕР.Ну а потом их всех смыть ПОСЕЙДОНОМ.На слуху только и вертится,нАглия,США,Хохлоина,иСраиль,НАТО.