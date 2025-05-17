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В США экс-главу ФБР обвинили в призыве к убийству Трампа из-за фото с ракушками

В США экс-главу ФБР обвинили в призыве к убийству Трампа из-за фото с ракушками

Бывшего директора ведомства уже допросили, пост он удалилСекретная служба США допросила бывшего директора ФБР Джеймса Коми из-за поста в социальной сети, в котором власти нашли угрозу президенту Дональду Трампу, пишет газета The New York Times.

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