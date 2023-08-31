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9-матчевая результативная серия Месси за клубы прервалась. Лео остался без голов и ассистов впервые за 88 дней

9-матчевая результативная серия Месси за клубы прервалась. Лео остался без голов и ассистов впервые за 88 дней

Сегодня форвард «Интер Майами» не отметился результативными действиями в матче МЛС с «Нэшвиллом» (0:0).

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