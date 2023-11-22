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Новый японский компактный минивэн Honda Freed появится позже, чем планировалось (изображения)

Актуальное поколение компактного минивэна Honda Freed продается на японском рынке с 2016 года. В 2019-м машина, построенная на платформе Fit (он же Jazz) прошла через процедуру рестайлинга, а в следующем году должна перебраться в третью генерацию.

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