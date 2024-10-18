МВД России разработаны изменения в порядок внесения сведений об иностранном гражданине в реестр контролируемых лиц и исключения из этого реестра

МВД России разработан и размещен в открытом доступе для общественного обсуждения проект постановления Российской Федерации, направленный на внесение корреспондирующих изменений в Положение об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2012 г.