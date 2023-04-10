Индустриальный парк «Руднёво» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва»

Индустриальный парк «Руднёво» включен в границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Теперь инвесторы, которые локализуют производство на территории «Руднево», могут получить статус резидента, что даст им значительные преференции.
Индустриальный парк «Руднёво» включен в границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Теперь инвесторы, которые локализуют производство на территории «Руднево», могут получить статус резидента, что даст им значительные преференции.
Свежие комментарии