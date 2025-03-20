Суд взыскал с экс-руководителей Корпорации развития Курской области 4,1 млрд руб

19 марта 2025 года Ленинский районный суд Курска в закрытом заседании удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры о взыскании 4,1 млрд рублей с бывшего генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его экс-заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой, а также с шести физических лиц и восьми юридических организаций.