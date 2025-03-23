@psychology_funny юмор и психология.

EV

Evgeni Velesik

Шёл Иван-царевич в поисках запущенной стрелы, долго шёл, наконец увидел избушку на курьих ножках. Двери открылись, Баба-яга, чë пришëл? Мне бы баньку, да поесть! Потом приставать небось будешь? Ладно, иди, а спать то со мной будешь или с моей дочерью? Ты чë старая, тебе сколько лет? 700! А дочери? 300! Да мне бы выспаться! На утро пошёл Иван-царевич к ручейку умыться, видит девушка сидит на камне красивая! Кто ты девица, как тебя зовут? Я дочь Бабы-Яги, Василиса Прекрасная, а тебя как звать? Иван-царевич стучит себе кулаком по лбу и кричит: Долбо@б Я, Долбо@б!!!