PSYСHOLOGY & FUN
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PSYСHOLOGY & FUN

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  • ММ
    За мужа конечно!Тяжeлый выбop
  • Evgeni Velesik
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@psychology_funny юмор и психология

@psychology_funny юмор и психология.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Шёл Иван-царевич в поисках запущенной стрелы, долго шёл, наконец увидел избушку на курьих ножках. Двери открылись, Баба-яга, чë пришëл? Мне бы баньку, да поесть! Потом приставать небось будешь? Ладно, иди, а спать то со мной будешь или с моей дочерью? Ты чë старая, тебе сколько лет? 700! А дочери? 300! Да мне бы выспаться! На утро пошёл Иван-царевич к ручейку умыться, видит девушка сидит на камне красивая! Кто ты девица, как тебя зовут? Я дочь Бабы-Яги, Василиса Прекрасная, а тебя как звать? Иван-царевич стучит себе кулаком по лбу и кричит: Долбо@б Я, Долбо@б!!!
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