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Мода и Шоу-бизнес

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«Кажется, что ты справился, но вдруг появляется фотография», — Безрукова о том, почему не может отпустить потерю сына даже через…

«Кажется, что ты справился, но вдруг появляется фотография», — Безрукова о том, почему не может отпустить потерю сына даже через…

Наследнику Ирины Безруковой было всего 25 лет, когда тот ушел из жизни. Звёздной матери было тяжело принять потерю, но прошли годы и пресса решила поинтересоваться, как сегодня себя чувствует знаменитость.

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