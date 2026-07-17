В Ульяновской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники посетили детский летний лагерь

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» и Десятилетия детства при содействии члена Общественного совета при УМВД России по Ульяновской области, главного врача Ульяновской областной клинической наркологической больницы Белянкина Михаила Владимировича состоялось познавательное антинаркотическое мероприятие для подростков, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Березка» Тереньгульского района.